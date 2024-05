Padova - esplode una bombola di Gpl in casa | gravi una mamma e la bimba di 3 anni

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il dramma questa mattina, quando unadi Gpl è esplosa in un'abitazione di Conselve (). Gravemente ustionate madre e figlia.

(Adnkronos) – Sono ricoverate con gravi ustioni madre di 32 anni e figlia di soli 3 anni investite stamane dall’esplosione di una bombola di gpl nella loro casa di Conselve (Padova). L’esplosione ha causato l’incendio della casa e i vigili del fuoco di Pove di Sacco hanno impiegato tre ore per aver ragione delle fiamme. periodicodaily

