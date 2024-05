Padova - esplode bombola di gpl | ustionate gravemente madre e bimba di 3 anni

CAIRATE (Varese) Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di ieri. Un uomo di 60 anni, ha riportato ustioni di secondo grado al volto, collo e arti superiori. L’operaio stava lavorando con la fiamma ossidrica in un’azienda che si occupa di rottami ferrosi, la Montalbetti Spa di via Carlo Porta, tra Peveranza e Bolladello, ma sul territorio di Cairate, in provincia di Varese.

