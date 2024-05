Padova - bombola di gas esplode in casa | gravemente ustionate madre e figlia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 24 maggio 2024) Unadi gas GPL è esplosa improvvisamente questa mattina in unadi Conselve, in provincia di, coinvolgendo chi si trovava nell'abitazione al momento dell'esplosione, unae sua. Le due persone ferite sono state trasportate in ospedale con gravi ustioni. Sarà ora compito dei carabinieri determinare la causa di questo terribile incidente domestico. L'episodio si è verificato nella mattinata del venerdì 24 maggio, intorno alle ore 11.30, in via Roma a Conselve. Al momento non è chiaro cosa abbia provocato l'esplosione delladi gas GPL. La deflagrazione ha colpito direttamente la donna di 32 anni di origine marocchina e suadi soli 3 anni, lasciandole. Il rumore dell'esplosione è stato udito nei dintorni, e sono stati i vicini a dare l'allarme.