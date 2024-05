Otto e Mezzo - rissa tv tra Scanzi e Castelli | Ecco che fine fai - Porta rispetto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 24 maggio 2024) Asu La7, si è assistito a uno scontro acceso tra Andreae Laura, un tempo membri del Movimento 5 Stelle, ma ora su fronti opposti. La tensione è esplosa durante il dibattito condda Lilli Gruber, che ha presentato gli ultimi sondaggi sulle imminenti elezioni europee., giornalista del Fatto Quotidiano, ha colto l’occasione per criticare duramente, ex ssegretaria all’Economia del Movimento 5 Stelle, ora candidata a Strasburgo con la lista Libertà di Cateno De Luca.Leggi anche: Varese, terribile incidente in scooter: Mariagrazia, 21 anni, muore dopo un volo di oltre dieci metri “Il sondaggio mi stupisce poco”, ha esordito. “Nelle ultime elezioni europee furono premiati i partiti che erano al governo. Nel 2014 stravinse il Pd, nel 2019 stravinse Salvini”. Quando Italo Bocchino in studio ha osservato che quei partiti poi crollarono,ha replicato: “Lo stesso potrebbe accadere a Giorgia Meloni, ma credo che Fratelli d’Italia possa superare il 30%”.