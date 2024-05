Ottantenne ubriaca al volante | esce di strada e distrugge la barriera salva-pedoni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) Vicenza, 24 maggio 2024 –alla guida:diuna’. Patente ritirata e ora dovrà anche risarcire il Comune. È stata denunciata per guida in stato di ebbrezza la donna anziana protagonista di una vicenda che ha dell’incredibile, accaduta in provincia di Vicenza. La donna, che vive a Montecchio, è uscita dicon la sua Volkswagen, andando a sbattere contro una struttura di protezione deisul bordo della. L’80enne era alla guida con un tasso alcolemico di oltre il doppio del consentito: lo hanno scoperto gli agenti intervenuti sul luogo dell’impatto. Per fortuna non ci sono stati feriti. Oltre alla denuncia per guida in stato d'ebbrezza e al ritiro della patente, ora la donna dovrà risarcire il Comune per il danno arrecato. Ubriaco, alla guida senza patente e assicurazione Ma non è l’unico episodio. Un altro automobilista trovato ubriaco a Vicenza.