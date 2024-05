Ostia - le ragazze non scelgono le materie stem | il convegno al Punto Luce

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 24 maggio 2024), 23 maggio 2024- Lenonle. Un’affermazione semplice che sancisce l’esclusione da un cambiamento radicale che il mondo vive: il reale si fa sempre più tecnologico e ha bisogno, per esser vissuto, di conoscenze tecniche e specifiche che sempre più donnedi precludersi. I numeri sono così alti che non si può più parlare di dati ma di trend; ed un trend è sempre motivato da fattori culturali persistenti. Cosa spinge una ragazza, in uscita dalla scuola dell’obbligo, ad evitare lescientifiche? Ancora gli stereotipi di genere. Basti guardare alla parola ingegnere, che è maschile. Il mondo delle scienze è un mondo fatto di maschi; questo provoca non solo un senso di smarrimento dovuto all’assenza di troppi modelli precedenti, ma anche un abbassamento di autostima che porta alla reiterazione di un pensiero fallimentare: “Non riuscirò”. Senza contare che, spesso, degli stessi stereotipi vivono gli ambienti familiari da cui queste donne provengono, innescando un circolo vizioso dal quale spesso è difficile venir fuori.