Ossessionata da me - scappa e vuole la Schlein Cont - colata di fango sulla Meloni | Video

(Di venerdì 24 maggio 2024) "Reddito di cittadinanza? Ci stiamo lavorando". Non molla l'osso, Giuseppee, soprattutto perché siamo alle porte di una tornata elettorale, le europee di giugno tra un paio di settimane, che potrebbero lanciare o affossare il suo futuro da leader del centrosinistra. L'ex premier, capo politico del Movimento 5 Stelle, è ospite di Paolo Del Debbio in collegamento con Dritto e rovescio a Rete 4 e fa quello che gli riesce meglio: vende fumo, o perlomeno ci prova. E lancia accuse a piene mani. "Lei ha citato le persone che sono in difficoltà. Abbiamo il record storico, 5 milioni e 700mila cittadini in povertà assoluta, questo governo non ha fatto nulla e ha rifiutato anche il salario minimo sindacale. Siamo per la riduzione dell'orario di lavoro, vogliamo portarlo a 32 ore in via sperimentale". Sul redditometro, spiegae, "siamo di fronte a un'ulteriore prova di incapacità di governare.