Oroscopo Paolo Fox sabato 25 Maggio 2024 | Bilancia matura

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’diFox per oggi,25Ariete Hai la possibilità di risolvere controversie per questioni legate alla famiglia o all’amore. La forza non manca. Toro Giornata interessante per quanto riguarda il rapporto con gli altri: e in questi giorni può risvegliarsi l’amore. Gemelli Ci sarà qualche piccolo ritardo: tu cerca di essere sempre diplomatico con chi ti circonda. Giornata stimolante. Cancro La sensazione di sentirti imprigionato può renderti insofferente con chi ti è vicino: cerca di rilassarti. Leone Attenzione alle questioni familiari. Una bella notizia è in arrivo. Quello che nasce oggi è destinato a durare nel tempo. Vergine Bisognerà rimandare le cose a cui tieni di più. Cerca di risolvere tutte le controversie nate nel lavoro.Se sei già maturo riconoscerai emozioni da “primo amore”, pericolose ma eccitanti. Hai bisogno di stimoli nuovi.