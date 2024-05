Oroscopo Giugno | Toro

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

Life&People.it 21 aprile – 20 maggio Cari, datevi da fare!chiama a rapporto senza tuonare, bensi? assegnandovi il compito piu? bello: mettere in atto cio? che avete ideato e organizzare cio? che avete iniziato, affinche? il sogno non resti pia illusione, ma diventi realta? concreta e quotidiana. Fino al 16 siete impegnati in necessari lavori in corso, poi il sestile dei pianeti veloci in Cancro vi illumina e Marte congiunto aumenta la carica desiderante. Al lavoro e negli affari di cuore siete una deliziosa macchina da guerra. Un cielo straordinariamente propizio: le lezioni interiori di Plutone, che batte sui nati dal 20 al 22 aprile, si fanno addirittura accettabili; la seconda decade ha l'ulteriore sostegno di Saturno e la terza quello di Urano e Nettuno: nemici, scansatevi.