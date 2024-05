Oroscopo Giugno | Scorpione

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 24 maggio 2024) Life&People.it 23 ottobre – 22 novembre Con voi si parla chiaro, senza fronzoli: restano le opposizioni taurine di Urano per i nati tra 14 e 19 novembre e questo mese di Marte in Toro per prima e seconda decade. La forza attiva dell’energia maschile e? sotto pressione, ma le risorse a disposizione fanno la differenza. Giove, ora in assetto salvifico per tutto il segno, agevola il supporto di Saturno alla seconda decade che puo? ambire alla stabilita? emozionale. I nati ad ottobre risentiranno splendidamente dei passaggi di Sole, Mercurio e Venere in Cancro dopo il 17, rigeneranti per fisico e spirito; e? possibile guardare oltre le proprie rovine eintraprendere un cammino di sorprendente realizzazione personale: emozioni e connessioni importanti, nonostante l’ombra di Plutone sui nati a inizio segno.