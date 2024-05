Oroscopo Giugno | Sagittario

(Di venerdì 24 maggio 2024) Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre L’altro e? uno specchio, parla di noi; tenetelo a mente nel 2024 con Giove in opposizione. Per buona parte dianche Sole, Mercurio e Venere rifletteranno la vostra immagine negli altri dai Gemelli. Relazioni in primo piano: cosa volete comunicare e cambiare? Chi volete essere? Seconda e terza decade, alla ricerca del loro posto nel mondo, saranno chiamate a rispondere, ma spesso intavoleranno per prime discorsi e confronti, pungolate da Saturno e Nettuno. La prima decade, decisamente piu? sollevata, si gode l’ottava alta di Giove opposto: un turbinio di incontri, stimoli e proposte tali da rivoluzionare l’entourage quotidiano, specie ai prediletti di Plutone nati tra il 23 e 25 novembre. Dal 17 purificate le energie, alternando il silenzio al ristoro dei sensi. L'articolo proviene da Life&People Magazine. .

Life&People.it | 23 agosto – 22 settembre Giove in Gemelli batte dove il dente duole. E? sempre vero coi pianeti sfidanti ma ora, quadrato dal decimo settore, vi spinge sul trampolino piu? alto. Avete un anno per imparare a tuffarvi o vincere addirittura una medaglia. lifeandpeople

Life&People.it | 23 ottobre – 22 novembre Con voi si parla chiaro, senza fronzoli: restano le opposizioni taurine di Urano per i nati tra 14 e 19 novembre e questo mese di Marte in Toro per prima e seconda decade. La forza attiva dell’energia maschile e? sotto pressione, ma le risorse a disposizione fanno la differenza. lifeandpeople

Life&People.it | 22 dicembre – 2o gennaio Cosa vi lascia il trigono di Giove in Toro? La riscoperta del piacere, di scegliere cio? che desiderate davvero e non esclusivamente in funzione del risultato, la connessione con la vostra essenza e quei talenti innati inespressi o trascurati sotto il peso delle responsabilita? e di un eccessivo senso del dovere. lifeandpeople

