Oroscopo Giugno | Sagittario

(Di venerdì 24 maggio 2024) Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre L’altro e? uno specchio, parla di noi; tenetelo a mente nel 2024 con Giove in opposizione. Per buona parte dianche Sole, Mercurio e Venere rifletteranno la vostra immagine negli altri dai Gemelli. Relazioni in primo piano: cosa volete comunicare e cambiare? Chi volete essere? Seconda e terza decade, alla ricerca del loro posto nel mondo, saranno chiamate a rispondere, ma spesso intavoleranno per prime discorsi e confronti, pungolate da Saturno e Nettuno. La prima decade, decisamente piu? sollevata, si gode l’ottava alta di Giove opposto: un turbinio di incontri, stimoli e proposte tali da rivoluzionare l’entourage quotidiano, specie ai prediletti di Plutone nati tra il 23 e 25 novembre.