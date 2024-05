Oroscopo Giugno | Pesci

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 24 maggio 2024) Life&People.it 2o febbraio – 20 marzo Giove in quadratura richiama gli spazi fisici e metaforici, la stabilita? e le sicurezze; cosi? fanno anche Sole, Mercurio e Venere in Gemelli per buona parte del mese. Dove e con chi vi sentite pienamente a vostro agio? Qual e? il posto che chiamate casa?evidenzia il leitmotiv di un anno intero in cui mettere radici partendo da voi. Giove difficilmente costituisce una spada di Damocle a meno che non battiate la fiacca. I pianeti in Toro sono vostri alleati: Marte dal 9 tonifica muscoli e sensi e promuove l’ineccepibile disciplina che Saturno infonde alla seconda decade; Urano e? utilissimo ai nati tra 12 e 17 marzo per contatti proficui e soluzioni brillanti. Ultimi dieci giorni coinvolgenti e appassionati per tutti grazie alle atmosfere cancerine.