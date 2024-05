Oroscopo Giugno | Leone

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 24 maggio 2024) Life&People.it 23 luglio – 22 agosto Partiamo dalle good news: Giove in Gemelli lavora sodo per voi, rida? ossigeno ai grandi progetti e alle intese che aprono le porte del cuore e del successo, tanto piu? finche? seguito da Sole, Mercurio e Venere: buonumore, fiducia, bellezza, lucidita? e apertura al nuovo che avanza. Marte poderoso in Ariete e? un booster di risoluzioni per la terza decade fino al 9; trasferendosi in Toro, sara? invece un campanello d’allarme per le altre due. I Leoni dei primi giorni, con Plutone minaccioso, facciano attenzione a non sovraccaricarsi di impegni e promesse a dismisura, mentre Urano incalza i nati tra 15 e 20 agosto. Meditazione e centratura dopo la meta? dicoi pianeti veloci in Cancro. Il vento sta cambiando …in meglio! L'articolo proviene da Life&People Magazine. .