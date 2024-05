Oroscopo Giugno | Gemelli

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 24 maggio 2024) Life&People.it 21 maggio -21E? iniziata la vostra stagione che durera? 12 mesi con Giove nel segno ee? pieno della vostra essenza. Sole, Mercurio e Venere insieme al pianeta dell’abbondanza illumineranno cio? che puo? risplendere e quello che invece va risanato: prendetene coscienza e le timide scintille di questo mese diventeranno doni in piena espansione. Marte splendido in Ariete guarda lontano, poi in Toro rinsalda il mordente: potreste trovare la complicita? di chi la pensa come voi e farne tesoro. Saturno quadrato mette alla prova i nati tra 6 e 11: scendete in campo. Menzione d’onore alla prima decade che puo? procedere a vele spiegate, mentre i nati a inizio segno si aggiudicano anche il bacio da oscar di Plutone in trigono. L'articolo proviene da Life&People Magazine. .