Oroscopo Giugno | Capricorno

Life&People.it 22 dicembre – 2o gennaio Cosa vi lascia il trigono di Giove in Toro? La riscoperta del piacere, di scegliere cio? che desiderate davvero e non esclusivamente in funzione del risultato, la connessione con la vostra essenza e quei talenti innati inespressi o trascurati sotto il peso delle responsabilita? e di un eccessivo senso del dovere. Concentratevi sul bicchiere mezzo pieno, siate gentili con voi stessi ed accogliete l'opposizione dei pianeti veloci in Cancro dal 17 come un intrigante banco di prova. Marte in Toro ritempra prima e seconda decade e quest'ultima si avvale dell'ulteriore appoggio di Saturno per una comunicazione piu? autentica dei propri bisogni, con ottime possibilita? di riuscita in ogni settore. Terza decade: ci pensa Urano meraviglioso a concretizzare la lezione di Giove; grandi manovre!