Oroscopo Giugno | Bilancia

(Di venerdì 24 maggio 2024) Life&People.it 23 settembre – 22 ottobre Siamo onesti, dopo meta? mese non e? tutto rose e fiori, anzi le prime due decadi potrebbero vivere contrasti nelle relazioni come se le parole non fossero abbastanza complici e chiare. In altri casi, sono le idee su una determinata questione a creare tensione; affrontate il momento come una prova di crescita del rapporto o per capire le ragioni del cuore. Grazie al cielo, non vi arrovellerete piu? di tanto; Giove da maggio e, fino al 17 anche Mercurio e Venere nel segno puer dello zodiaco, sono garanzia di? fervore ed intraprendenza. Andate nel mondo con spirito di iniziativa, disponibili ad accogliere nuove possibilita? e a tuffarvi in esperienze lontane dalle vostre consuetudini ma in grado di toccare le corde piu? sottili dell’animo. Good Vibes! L'articolo proviene da Life&People Magazine. .