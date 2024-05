Oro da investimento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il prezzo dell’oro nell’ultimo periodo ha subito un’incredibile impennata: se nel 2023 la quotazione media si è aggirata intorno ai 57.75 €/gr, il dato di Aprile 2024 ha raggiunto i 71 €/gr. Ciò si riverbera sul comparto produttivo, rallentato in diversi settori, proprio per via del prezzo. Le quotazioni dei metalli in generale, risentono di numerose variabili di carattere socio politico e ambientale, oltre che da sempre applicativo, e stiamo vivendo un contesto attraversato da conflitti e guerre che disegnano scenari diversi negli scambi economici da paese a paese. Tutto ciò alimenta l’incertezza e pone le basi per l’aumento del prezzo dei metalli, da sempre considerati come bene rifugio, oltretutto. Ma non solo. Infatti se da un lato le produzioni rallentano la domanda e l’impiego di queste preziose materie prime, si assiste al contrario a una richiesta in forte crescita, dovuta alla domanda da parte degli istituti di credito e alla ricerca di beni rifugio, di cui l’oro da sempre è il rappresentante per eccellenza.