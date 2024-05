Orlando | Ecco perchè con i soldi di Osimhen e Kvara uno come Conte potrebbe anche dire sì al Napoli…

(Di venerdì 24 maggio 2024): ”Con 100 mln se sei bravo puoi ricostruire e fare la squadra. A quel punto con 200 mln tra, unosì con certe cifre da investire sul mercato” Massimo, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Maracanà”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: Sutskhelia si è mosso il PSG, chemettere sul piatto 100 mln: “fai a rinunciare a certe cifre? Il calcio italiano non può permetterselo. Con 100 mln se sei bravo puoi ricostruire e fare la squadra. A quel punto con 200 mln tra, unosì con certe cifre da investire sul mercato”. Chi vede sulla panchina del Napoli?“Io penso che abbia capito che ADL deve fare un passo indietro ed essere meno protagonista.perchéper lui sarebbe difficile vivere a Napoli”. Gasperini sembrerebbe aver posto delle condizioni per rimanere a Bergamo, ossia puntare allo Scudetto:“Già quest’anno il presidente ha dato tutto quello che voleva Gasp, non vedo perché non si debba continuare insieme.

