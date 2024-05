Oristanio chiude a 0 col Cagliari - ma ora c’è il mercato | palla all’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 24 maggio 2024)ieri non è sceso in campo in-Fiorentina, ma ha avuto comunque un ruolo (soprattutto nella prima parte di stagione) nella salvezza dei rossoblù. Per il giocatore in prestito dora c’è da valutare la questione. IL RESOCONTO – Ieri sera si è chiusa la stagione dele – di conseguenza – di Gaetano. La sconfitta addirittura al 103? contro la Fiorentina non intacca quanto fatto dai rossoblù, che domenica scorsa hanno conseguito la salvezza con una giornata d’anticipo. Con il memorabile saluto a Claudio Ranieri, alla sua ultima da allenatore di un club. Il tecnico (anche ex Inter) non ha utilizzato, col prestito nerazzurro rimasto in panchina e con zero minuti. L’attaccante classe 2002con venticinque presenze in Serie A (solo una per intero) con due gol, contro Frosinone e Lecce nel girone d’andata, più due in Coppa Italia.