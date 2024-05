Orgoglio Amaranto riporta ad Arezzo i bomber che hanno fatto la storia amaranto

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 – Continua il ciclo di eventi organizzato dal comitatoper celebrare i cento anni didell'Calcio. Dopo la squadra di Cosmi, il faccia a faccia con il presidente Manzo, i direttori e i ragazzi di Somma, lunedì 27 maggio sarà la volta dei grandi attaccanti del passato, che con i loro goltrascinato il Cavallino a vittorie e campionati importanti. L'appuntamento è al teatro Pietro Aretino di via Bicchieraia alle ore 21 a ingresso libero e gratuito. I tifosi e gli sportivi che accorreranno potranno rivedere i grandidi diverse fasi storiche del calcio ad, dal "Cobra" Tovalieri ad "Albertino" Briaschi, da Bazzani a "Bobo" Pilleddu, passando per altri nomi chelacome Abbruscato, Ugolotti, Zampagna, fino a Niccolò Gucci, ultimo goleador in ordine di tempo, capace di segnare dodici reti nella stagione appena conclusa.

Giornate dense di iniziative per Orgoglio Amaranto. Ieri mattina alcuni consiglieri del direttivo del comitato hanno partecipato al secondo appuntamento con "A scuola di tifo", progetto promosso dal Coni per educare i più giovani al tifo. sport.quotidiano

Reggio Calabria, Provazza sui social: "Onore immenso indossare la maglia amaranto" - Reggio Calabria, Provazza sui social: "Onore immenso indossare la maglia amaranto" - Messaggio social di uno dei grandi protagonisti della stagione della Reggio Calabria, Alessandro Provazza, reggino doc, autore di sei reti e sei assist. Scrive su Instagram l'attaccante ... tuttoreggina

Basket Livorno ancora amara per la General Contractor (73-65): serie sul 2-0 - Basket Livorno ancora amara per la General Contractor (73-65): serie sul 2-0 - La Libertas non lascia scampo ai ragazzi di coach Ghizzinardi, venerdì 24 maggio al PalaTriccoli andrà in scena gara-3 e Jesi farà di tutto per provare ad allungare la serie ... qdmnotizie