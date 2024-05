Orban | L’Europa si sta preparando alla guerra contro la Russia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 24 maggio 2024) Viktordesta scalpore oltre i confini dell’Ungheria, dichiarando a Radio Kossuth il 24 maggio che è prossima unamondiale. In particolare, secondo lui, le affermazioni di politici e giornalisti occidentali indicano comesi stiaper un conflittola. “A Bruxelles e a Washington, ma più a Bruxelles che a Washington – asserisce– è in corso una sorta di preparazione del ‘sentimento’ per unamondiale. Possiamo tranquillamente dire che sono in corso i preparativi per l’entrata indel, questo sta accadendo nei media e nelle dichiarazioni dei politici“. Nel corso del suo intervento radiofonico,ha sottolineato di non ritenere probabile che laattacchi un paese della NATO. E che parlare di “minaccia russa” è una manovra dell’Occidente per prepararsi all’entrata in. Secondo il premier ungherese, gruppi di lavoro presso la sede della NATO a Bruxelles stanno ora studiando come l’Alleanza possa prendere parte al conflitto in Ucraina al fianco di Kiev.