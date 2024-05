Orban | A Bruxelles si preparano a portare l’Europa in guerra contro la Russia

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il Primo ministro ungherese Viktorcontrario a ogni sostegno all’Ucraina: “Lanon è un pericolo ma aè in corso una sorta di preparazione dell'atmosfera per unamondiale. Sono in corso i preparativi per l’entrata indell’Europala”. .

Le notizie di domenica 21 aprile sulla guerra in Ucraina, in diretta. Gli Usa valutano di inviare nuovi consiglieri militari a Kiev . corriere

Proprio mentre sembrava che la questione del conflitto in Ucraina fosse in via di risoluzione, o perlomeno che le diplomazie fossero al lavoro per arrivare a un accordo di pace, il Premier ungherese Orban ha lanciato un allarme che torna a destare preoccupazione. thesocialpost

Ucraina, Putin: «Pronto a negoziati, Kiev dica con chi trattare». Ma il Cremlino smentisce. Kuleba: «Vuole far saltare il Vertice di pace» - Ucraina, Putin: «Pronto a negoziati, Kiev dica con chi trattare». Ma il Cremlino smentisce. Kuleba: «Vuole far saltare il Vertice di pace» - Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti di oggi 24 maggio. Russia, l'attacco alla città di Lyptsi e la difesa disperata di Kiev: «Strategica per prendere Kharkiv, ... ilmattino

Secondo fonti russe il presidente Putin sarebbe pronto a un cessate il fuoco in Ucraina, il Cremlino smentisce - Secondo fonti russe il presidente Putin sarebbe pronto a un cessate il fuoco in Ucraina, il Cremlino smentisce - Il presidente russo Vladimir Putin in Bielorussia per discutere con il suo omologo Alexander Lukashenko delle questioni di sicurezza, nonché delle esercitazioni nucleari russe con la partecipazione d ... rtl

Orban accusa Ue e Nato di preparare l'entrata in guerra a fianco dell'Ucraina - orban accusa Ue e Nato di preparare l'entrata in guerra a fianco dell'Ucraina - È l'accusa lanciata dal premier ungherese, Viktor orban, nel suo intervento settimanale alla radio pubblica Kossuth. globalist