Ora è ufficiale Isola dei Famosi - la decisione di Mediaset dopo il crollo degli ascolti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’deidi quest’anno è iniziata nel peggiore dei modi. Tantissimi ritirati, una squalifica che ha fatto insorgere il pubblico a casa, e numeri così bassi che continuano a crollare incessantemente ad ogni puntata in diretta. Glitv di mercoledì 22 maggio raccontano didisastroso del surviving show di Canale 5: il 12% di share con una media di un milione 678mila telespettatori. Non si era mai registrato un risultato così basso in termini dida quando l’deiè in onda. Numeri terribili, che contribuiscono ad accrescere voci su possibili cambi al timone, ovviamente non in questa edizione, ma sicuramente per la prossima, sempre chedecida di puntare ancora sull’dei. “Sempre in mezzo ai cog**i”.dei, i modi della naufraga fanno scoppiare una litedei, spunta una nuova data di chiusura Secondo alcuni utenti Vladimir Luxuria dovrebbe tornare nei panni più consoni da opinionista, mentre Dario Maltese e Sonia Bruganelli, totalmente schierati con due naufraghi, non brillano certo di simpatia.