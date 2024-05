Opere in vendita | per correre a New York

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Arriva a Cologno la mostra con ledi Jacopo Munegato di Segrate, realizzata insieme all’amico monzese Francesco Salerno. I due ragazzi, affetti da autismo, venderanno i quadri per raccogliere i fondi necessari a realizzare il loro sogno: partecipare alla maratona di New. Il progetto sta facendo un vero e proprio tour ed è stato esposto e sostenuto anche in Regione e al Comune di Segrate. Da oggi pomeriggio alle 15, grazie al supporto della Pro Loco cittadina, sarà possibile ammirare anche a Cologno "42 Road to New", la personale che vuole sostenere l’impresa dei 42 chilometri della maratona: 42, una per ogni chilometro del percorso americano, più un ultimo lavoro che rappresenta i 195 metri finali. Nelle tele si scorgono i paesaggi e le città, che rappresentano la sua visione del mondo, ma anche un modo per rilanciare quel sogno made in Usa, che condivide con il suo amico Francesco, con il quale da mesi si allena in pista per arrivare preparato all’appuntamento di novembre.