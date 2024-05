Operaio precipita dal tetto di un capannone in ristrutturazione ad Assago | è grave

(Di venerdì 24 maggio 2024)(Milano), 24 maggio 2024 - Ancora un incidente sul lavoro in Lombardia. Paura stamattina in un cantiere nel Milanese, dove undi 40 anni è rimastomente ferito cadendo daldi unin. L’infortunio si è verificato alle 11,16 in via Volta, ad. Il quarantenne èto da un'altezza di circa 7 metri e ha battuto la testa procurandosi untrauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con elisoccorso e ambulanza. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro .

Un altro morto sul lavoro, questa volta a Carinaro, in provincia di Caserta. Un operaio di 54 anni, originario di Frattamaggiore, ha perso la vita dopo un incidente sul lavoro avvenuto in uno stabilimento che lavora metalli. today

Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di 54 anni, Domenico Pierbenanzi, residente a Frattamaggiore, è deceduto dopo un incidente avvenuto in uno stabilimento nella zona Asi di Carinaro. Carinaro, precipita dal tetto di uno stabilimento: muore operaio di Frattamaggiore L’uomo, da quanto si apprende, si trovava sul tetto per alcuni interventi di manutenzione quando ha […] L'articolo Carinaro, precipita dal tetto di uno stabilimento: muore operaio di Frattamaggiore sembra essere il primo su Teleclubitalia. teleclubitalia

