Operaio precipita da un ponteggio | è il terzo infortunio sul lavoro in un giorno in Lombardia

Sansepolcro (Arezzo), 24 maggio 2024 – Cade dalla carreggiata della E45, ma il ponteggio sottostante lo salva miracolosamente da un volo che altrimenti non gli avrebbe potuto dare scampo. Dalla paura per una tragedia al lieto fine: questa la giornata vissuta ieri da un operaio di 23 anni, italiano con origini nordafricane, che lavora per conto di una delle ditte impegnate sul tratto appenninico della superstrada.

