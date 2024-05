Operaio muore per un malore in un cantiere nel Napoletano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ morto molto probabilmente per un arresto cardiocircolatorio in undi Mugnano, nel. Si tratta di undi 37 anni, regolarmente assunto, che stata lavorando in un’area dove si stanno effettuando lavori di scavo per la posa di una tubazione. Sul posto, in via Nenni a Mugnano, sono intervenuti i carabinieri insieme al personale Asl (ufficio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro) medico legale e pm di turno della procura di Napoli Nord Aversa che ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. .

