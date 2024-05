Operaio giù dal viadotto rischia una caduta di 60 metri | lo salva un ponteggio

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sansepolcro (Arezzo), 24 maggio 2024 – Cade dalla carreggiata della E45, ma ilsottostante lomiracolosamente da un volo che altrimenti non gli avrebbe potuto dare scampo. Dalla paura per una tragedia al lieto fine: questa la giornata vissuta ieri da undi 23 anni, italiano con origini nordafricane, che lavora per conto di una delle ditte impegnate sul tratto appenninico della superstrada. Per la precisione, sul Tevere IV, il lungodi oltre un chilometro e mezzo posto in territorio toscano, nel Comune di Pieve Santo Stefano, fra le uscite di Valsavignone e Canili di Verghereto. Adiacente di fatto all’oramai noto Puleto, da anni il Tevere IV è oggetto di rifacimento degli appoggi e di ripristino delle testate di soletta e dei giunti di dilatazione e ancora di tempo ne occorrerà per portare a termine l’intervento. Si calcolano ancora dodici mesi di permanenza dei cantieri.

