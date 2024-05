Operaio di 37 anni morto nel cantiere a Mugnano di Napoli - sequestrata la salma

(Di venerdì 24 maggio 2024) L'uomo stava lavorando in unstradale in via Nenni. Sul posto i carabinieri. .

AGI - Un morto e due feriti, di cui uno in gravissime condizioni: è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto a Napoli presso un cantiere della nuova metropolitana Secondigliano-Poggioreale in via Conte Ruffo di Calabria. agi

«Vi prego. No». Parole gridate con le lacrime agli occhi, ripetute più volte piegata in due dal dolore fino a svenire sull'asfalto del cantiere della metropolitana, a. ilmattino

Ancora un incidente sul lavoro in Toscana oggi, 23 maggio 2024. Un operaio di 23 anni è rimasto ferito in un incidente a Pieve Santo Stefano (Arezzo), avvenuto poco dopo le 9 lungo la E45, tra Val Savignone e Canili L'articolo Arezzo: incidente in un cantiere sulla E45. firenzepost

Napoli: gli “Scugnizzi a Vela” varano la Nave Scuola Matteo Caracciolini - Napoli: gli “Scugnizzi a Vela” varano la Nave Scuola Matteo Caracciolini - Il 24 maggio 2024 passerà alla storia come un sogno che si realizza. Un obiettivo che diventa realtà. Un momento di rinascita per una comunità, per una attività di impresa. Un progetto sociale, “Mesti ... italiavela

