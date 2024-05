Open Day emicrania - al San Donato counseling dedicati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Arezzo, 24 maggio 2024 – In occasione della settimana nazionale dedicata al mal di testa, l’Ospedale Sanpromuove l’Dayin collaborazione con la Fondazione Onda ETS, che dal 2007 attribuisce il riconoscimento del Bollino Rosa agli ospedali che erogano servizialla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Lunedì 27 maggio l’ospedale di Arezzo (tre Bollini Rosa) offrirà, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, un servizio gratuito di consulenza/colloquio telefonico con un medico esperto in cefalee. Per aderire al servizio chiamare i numeri di telefono: 0575254595 - 0575255228. «Al Sanè presente un ambulatorio specialistico dedicato di II livello a cui afferiscono circa 300 pazienti all’anno – sottolinea la dott.ssa Martina Guadagni, responsabile Centro Cefalee dell’ U.O.C di Neurologia diretta dal dottor Piero Coleschi - In qualità di centro cefalee riconosciuto siamo autorizzati alla prescrizione delle terapie di ultima generazione e all’utilizzo di tossina botulinica, già da diversi anni, con indicazione specifica per la cefalea cronica ».