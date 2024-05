One Piece 2: l'arrivo di un celebre villain anticipato da un annuncio di casting - One piece 2: l'arrivo di un celebre villain anticipato da un annuncio di casting - Un annuncio di casting avrebbe rivelato il numero di episodi che conterrà la seconda stagione della serie Netflix e avrebbe anticipato l'arrivo di un villain fondamentale. movieplayer

Atlas: Why Does Atlas Carry the Chess Piece - Atlas: Why Does Atlas Carry the Chess piece - In Netflix’s ‘Atlas,’ Jennifer Lopez plays the role of a woman who finds herself at odds with an AI villain while trying to trust another AI to help her fight the threat. The eponymous protagonist is ... thecinemaholic

Bleach: i 5 villain che avrebbero potuto cambiare il loro destino - Bleach: i 5 villain che avrebbero potuto cambiare il loro destino - Tite Kubo ha inserito in Bleach una moltitudine di villain estremamente diversi e ben caratterizzati che spesso avrebbero meritato un'altra possibilità. anime.everyeye