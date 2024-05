Oms - da infarto a cancro ecco i primi kille - allarme obesità e malnutrizione

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 24 maggio 2024) Covid-19 si è imposto "rapidamente come una delle principali cause di morte" nel mondo, ma "la prima restano le malattie non trasmissibili": patologie come "la cardiopatia ischemica e l'ictus, i tumori, la malattia polmonare cronica ostruttiva, l'Alzheimer e altre demenze, il diabete. Erano le principali cause di morte prima della pandemia, responsabili del 74% del .