Oms - da infarto a cancro ecco i primi kille - allarme obesità e malnutrizione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Milano, 24 mag. (Adnkronos Salute) - Covid-19 si è imposto "rapidamente come una delle principali cause di morte" nel mondo, ma "la prima restano le malattie non trasmissibili": patologie come "la cardiopatia ischemica e l'ictus, i tumori, la malattia polmonare cronica ostruttiva, l'Alzheimer e altr .

Un attacco di rabbia può aumentare il rischio di infarto. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of the American Heart Association, i ricercatori di varie istituzioni, tra cui Columbia University e Yale School of Medicine, hanno constatato che le esplosioni di rabbia possono effettivamente influenzare il cuore compromettendo temporaneamente la capacità dei vasi sanguigni di dilatarsi correttamente... gazzettadelsud

Oms, da infarto a cancro ecco i primi killer, allarme obesità e malnutrizione - Oms, da infarto a cancro ecco i primi killer, allarme obesità e malnutrizione - Covid-19 si è imposto 'rapidamente come una delle principali cause di morte' nel mondo, ma 'la prima restano le malattie non trasmissibili': patologie come 'la cardiopatia ischemica e l'ictus, i tumor ... adnkronos

Attacco cardiaco: a quale età aumenta la probabilità di averlo - Attacco cardiaco: a quale età aumenta la probabilità di averlo - Un attacco cardiaco può capitare a chiunque e a qualunque età, ma alcuni soggetti sono più a rischio di altri. Ecco a quale età questo rischio aumenta. gazzetta

Stroncato da infarto sulla Via Peuceta: muore 70enne di Alzano - Stroncato da infarto sulla Via Peuceta: muore 70enne di Alzano - IL LUTTO. Giorgio Tagliaferri aveva 70 anni: il malore lungo il Cammino Materano in compagnia di due amici. ecodibergamo