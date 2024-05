Omicidio vigilessa Sofia Stefani - Gip | Indagato aveva in mente di ucciderla

(Di venerdì 24 maggio 2024) Quando il 16 maggio(la 33enne exuccisa da un colpo partito dalla pistola di Giampiero Gualandi) è arrivata al comando della polizia locale di Anzola, lei e Giampiero Gualandi si sono chiusi in una stanza e lui"già inl'". È la ricostruzione del Gip di Bologna Domenico Truppa, che sabato ha disposto il carcere per il 62enne. Tra i due sarebbe iniziata una discussione e l'exavrebbe insistito a voler continuare il rapporto. Allora, Gualandi, "esasperato", impugna la pistola la punta all'indirizzo della donna e preme il grilletto. Poi, consapevole di quello chefatto e di dover dare una versione alternativa, si attiva per chiamare il 118 e "simulare una tragica fatalità". Non sarebbe stato un incidente La ricostruzione del giudice, che ha accolto la richiesta del pm Stefano Dambruso, viene fatta "sulla base degli atti a disposizione" di quanto avvenuto il 16 maggio: non sarebbe stato, a suo avviso, un incidente come sostenuto dall'nell'interrogatorio.

