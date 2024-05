Omicidio in via Prenestina - 28enne sinti fermato per la morte dell' 81enne

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilgiornale©

Morte di Caterina Ciurleo, fermato un 28enne. L'anziana è stata uccisa da un proiettile vagante - Morte di Caterina Ciurleo, fermato un 28enne. L'anziana è stata uccisa da un proiettile vagante - L’81enne sarebbe stata ferita "per errore" durante una sparatoria tra gruppi rivali in via Don Primo Mazzolari, zona Villaggio Falcone ... romatoday