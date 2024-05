Omaggio a Della Valle | cittadinanza ad Arquata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) Arriva laonoraria per Diego. Venerdì 31 maggio, con una cerimonia organizzata alle 11.30, il comune diconsegnerà il riconoscimento all’imprenditore marchigiano dopo quanto fatto a favorecomunità colpita dal terribile sisma del 2016 che mise in ginocchio il territorio ascolano, soprattutto le sue aree interne. Nell’anno successivo alla terribile scaagura propriodecise di operare un importante investimento volto ad aprire un nuovo stabilimento Tod’s poi inaugurato nel dicembre 2017 alla presenza dell’allora presidente regionale Ceriscioli. Al taglio del nastro presero parte anche il presidente del consiglio Gentiloni, il commissario per la ricostruzione De Micheli. Entrambi in carica in quel momento. Immancabile per l’occasione il supporto profuso dalla regione Marche intervenuta per la mitigazione idraulica del fiume Tronto che scorre in prossimità del nuovo stabilimento e stanziando 396mila euro.