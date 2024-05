Olimpiadi e sicurezza dell’evento I poliziotti cercano un tetto

(Di venerdì 24 maggio 2024)invernali 2026 sempre sotto ai riflettori in Valtellina. Nei giorni scorsi, la segreteria provinciale del Sindacato autonomo di Polizia (Sap), ha inviato al prefetto di Sondrio, Roberto Bolognesi, una lettera per esprimere una forte preoccupazione relativa agli alloggi che verranno riservati alle Forze dell’Ordine in occasione dei Giochi Milano-Cortina. L’evento di carattere mondiale interesserà due località a forte vocazione turistica della provincia di Sondrio: Bormio, dove sono in programma gare di sci, tra le quali la famosa discesa libera della pista Stelvio, ed in maniera più significativa Livigno, dove si disputeranno tutte le gare di Free-style e snoowboard (ben 26). "Sia a Bormio, ma soprattutto a Livigno - fa presente il segretario provinciale Sap, Cristiano Ambrosini - il personale impiegato nei servizi died ordine pubblico dovrà necessariamente alloggiare in loco, in considerazione della posizione geografica di entrambe le sedi che rende difficoltosa la logistica.

(Adnkronos) – L'intelligenza artificiale è pronta a giocare un ruolo cruciale nella sicurezza del Festival di Cannes di quest'anno, rappresentando un test significativo per le future applicazioni in occasione delle Olimpiadi di Parigi, previste due mesi dopo.

