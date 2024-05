Olbia - bimbo di 4 anni escluso dalla scuola d’infanzia paritaria | Troppo vivace I genitori fanno ricorso

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un bambino di quattrodi, dal 2 maggio scorso, non può più frequentare l’asilo paritario a cui era iscritto. «, bisognoso di molta attenzione e fonte di distrazione per gli altri bambini della classe»: hanno detto le insegnanti e i gestori dellaequiparata che hanno chiesto ai suoidi assumere a loro spese un educatore per il piccolo. Isi sono rivolti all’avvocata Oriana Erittu per diffidare i gestori dell’asilo, sostenendo che si tratta di una vera propria discriminazione ai ddel loro figlio. «La situazione sta degenerando, nel senso che anche dopo la diffida formale da me presentata, nulla è cambiato e il bambino non sta ancora frequentando la– racconta il legale all’ANSA – Speravamo che la diffida bastasse a farli tornare sui loro passi, ma così non è stato. Si chiede di pagare un’educatrice, ma al bambino non è stata diagnosticata nessuna patologia, non ha una certificazione che ne attesti una qualche disabilità.