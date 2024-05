Ok Cdm al Piano casa Salvini | Più semplice cambio destinazione d’uso

(Di venerdì 24 maggio 2024) Va verso il disco verde dell’esecutivo il decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario. Prevede sanzioni più leggere per le violazioni in materia di tasse.

Il governo Meloni ha approvato il decreto Salva casa voluto da Matteo Salvini. Ecco cosa cambia con le novità inserite nel testo, che entrerà in vigore una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale: nuove regole su doppia conformità, tolleranze ed edilizia libera. fanpage

Il "Salva-casa" in Arrivo: Piano per Regolarizzare Piccoli Abusi Edilizi - Il "Salva-casa" in Arrivo: piano per Regolarizzare Piccoli Abusi Edilizi - Il governo si prepara a lanciare il tanto atteso piano "Salva-casa", un'iniziativa che mira a regolarizzare il 80% delle abitazioni italiane, alleggerendo al contempo il carico burocratico dei comuni. abruzzo24ore.tv

Ranieri: «Cambiare il centro di Latina Circonvallazione a senso unico con ciclabile e mini-metro» - Ranieri: «Cambiare il centro di Latina Circonvallazione a senso unico con ciclabile e mini-metro» - LA DISCUSSIONE Sarà la volta buona Finalmente Latina metterà mano alla riqualificazione del centro storico Le proposte lanciate dal presidente Ance Pierantonio ... ilmessaggero

Franco Anelli, morto il rettore dell'Università Cattolica. Si è ucciso gettandosi dal sesto piano a Milano - Franco Anelli, morto il rettore dell'Università Cattolica. Si è ucciso gettandosi dal sesto piano a Milano - È morto ieri sera Franco Anelli, 61 anni, avvocato, giurista e rettore dell'Università Cattolica di Milano. Ne dà notizia in una nota l'ateneo spiegando che ... quotidianodipuglia