OFFICINA PASOLINI dedica il 30 maggio ai disturbi alimentari: Francesca Fialdini tra gli ospiti In occasione della giornata Giornata Mondiale d'azione sui Disturbi dell'Alimentazione, la conduttrice Rai presenta il libro "Nella tana del coniglio".

Francesca Fialdini (c) Assunta ServelloROMA – Officina Pasolini dedica la giornata di giovedì 30 maggio ai Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA). In vista della Giornata Mondiale d’azione sui Disturbi dell’Alimentazione del 2 giugno, il laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca, decide di affrontare il tema con una serie di incontri per analizzare e approfondire quello che può essere considerato uno dei grandi mali del nostro secolo.

