Offende l’Islam | due studenti musulmani esentati dallo studio di Dante a Treviso Il ministro Valditara | Inammissibile

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Duedi una classe di terza media in una scuola disono statidella Divina Commedia diAlighieri per nonrne la sensibilità religiosa. Sul caso è intervenuto anche ildell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, che ha definito l’accaduto “” e ha disposto “un’ispezione per verificare come stanno i fatti“. Come riportato dal Gazzettino die dall’emittente Antenna Tre Nordest, tutto è cominciato con una richiesta della docente dell’ultimo anno di una scuola secondaria di primo grado. Memore delle passate rimostranze di alcune famiglie di religione diversa da quella cristiana, prima di cominciare ad affrontare Divina Commedia, la professoressa ha chiesto agli alunni che non seguono le lezioni di religione cattolica di domandare ai genitori se fossero d’accordo con l’insegnamento dell’opera diAlighieri.