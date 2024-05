Occhio Benevento - al Vanni Sanna la Torres ha una marcia in più

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Sarà tutto esaurito il "" di Sassari domani sera quando in palio ci sarà l'accesso alla semifinale di Lega Pro. Ladi mister Greco ha costruito proprio in casa il suo straordinario cammino nella regular season (75 punti) conquistando un bottino notevole grazie a 13 vittorie, 3 pareggi e 3 sole sconfitte con il pubblico che ha avuto spesso un ruolo importante trascinando la compagine sarda al successo anche in qualche giornata non eccezionale. Per i giallorossi sarà determinante l'approccio alla gara, soprattutto i primi venti minuti quando la pressione dellasarà quasi sicuramente subito massima per incanalare la sfida nel verso giusto. Le indicazioni fornite ad Auteri all'andata vanno proprio in questa direzione: in Sardegna, per portare a casa l'accesso alle semifinali, servirà una prestazione contraddistinta dal ritmo molto alto ma senza abbassarsi troppo, perché un solo gol da gestire è poco per arroccarsi subito davanti a Paleari.