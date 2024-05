Oaktree-Inter - strada tracciata | 2 obiettivi da ottenere in 4 mosse ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 24 maggio 2024)si è insediata in casadopo aver acquisito le quote di maggioranza perse dalla famiglia Zhang. Il fondo americano si pone due importantiper rendere il club ancora più forte. DUEsi è insediato da pochi giorni, ma ha giàlaper il futuro dell’. Glidel fondo americano sono due: dare stabilità economico-finanziaria al club e mantenerlo ancor più competitivo. I nuovi proprietari sanno di aver in mano un asset dal superbo valore e da trattare a dovere per renderlo sempre più prestigioso e brillante sia economicamente che sportivamente parlando. Per arrivare a questi due, lo stessoha impostato quattro importanti linee guida da seguire: aumento dei ricavi, un’accelerazione per lo stadio, un mercato ancora improntato sul player trading e un’attenzione particolare per il monte ingaggi.impone quattro linee guida per l’RICAVI ? L’spera di chiudere la prossima stagione 2024-25 col pareggio di bilancio.