Nuvole e temporali sparsi | tempo ancora instabile sulla Bergamasca

(Di venerdì 24 maggio 2024) Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il meteo a Bergamo e provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Una circolazioneposizionataFrancia continua a portare condizioni di meteo instabili anche quest’oggi su Bergamo e la nostra regione. Nel corso del fine settimana questa area di bassa pressione scivolerà verso il Mediterraneo e sarà seguita da un promontorio di alta pressione, con temperature in aumento epiù stabile. Venerdì 24 maggio 2024previsto: in mattinata nuvolosità sparsa su tutti i settori con locali piovaschi tra Prealpi e pianura occidentale. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con rovesci ein rapida estensione verso le pianure tra tardo pomeriggio e sera (fenomeni più isolati o assentipianura orientale). Temperature: minime stazionarie o in lieve calo (10/13°C), massime in lieve aumento (20/23°C).