Nuovo Stadio Milan - La Scala | Siamo al ridicol - non c’è alcun progetto

L’Aurora Immobiliare, capofila del progetto per il nuovo Porta Elisa, non ci sta. Dopo la bocciatura finale da parte degli uffici comunali del progetto definitivo per la realizzazione del nuovo stadio della città (per un costo vicino ai 50 milioni di euro), l’azienda capofila del raggruppamento di imprese (tra cui figura la stessa Lucchese calcio, in verità da tempo molto fredda verso il progetto) ha preannunciato addirittura un ricorso al Tar. lanazione

Nuovo stadio Como, il piano del direttore generale Ludi per portare la squadra nella miglior condizione il prossimo anno Il direttore generale del Como Ludi ha voluto parlare del nuovo stadio dei lombardi vista la promozione in Serie A. calcionews24

Roma-Fiorentina, alle 21.30 la Finale di Coppa Italia femminile: ecco come vederla in streaming gratis - Roma-Fiorentina, alle 21.30 la Finale di Coppa Italia femminile: ecco come vederla in streaming gratis - Roma-Fiorentina, finale della Coppa Italia Femminile Frecciarossa, assegna l’ultimo titolo della stagione: appuntamento domani sera (calcio d’inizio alle 21.30, diretta Rai 2 e in streaming gratis sul ... globalist

Al via l'Achille Lauro Summer Fest "A Rave before l'Iliade" - Al via l'Achille Lauro Summer Fest "A Rave before l'Iliade" - ROMA (ITALPRESS) - Al via dal 30 maggio l'Achille Lauro Summer Fest - A Rave before l'Iliade' dove Achille Lauro si esibirà per la prima volta ... spettacoli.tiscali

Salernitana, due rientri per la sfida col Milan ma totale emergenza - Salernitana, due rientri per la sfida col Milan ma totale emergenza - Vigilia di Milan-Salernitana, ultima partita della stagione con i granata già retrocessi e i rossoneri già sicuri del secondo posto in classifica. Sarà l'ultima gara ... tuttosalernitana