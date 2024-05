Nuovo scontro fra avvocati e Procura | Legali indagati - altra ferita alle garanzie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo il caso Alessia Pifferi si apre un altrofra. La scelta di indagare psicologhe del carcere di San Vittore e l’avvocato Alessia Pontenani, difensore della donna da poco condannata all’ergastolo per l’omicidio della figlia, aveva scatenato proteste sfociate anche in uno sciopero. Ora ilattrito è legato all’inchiesta che l’altroieri ha portato all’arresto del presunto boss della mafia turca Baris Boyun e di altre 17 persone, nella quale sonoanche dueper ricettazione e per i quali laaveva anche chiesto un’interdittiva dall’esercizio della professione. Istanza respinta dal gip. L’Ordine deglidi Milano, in una delibera trasmessa anche al ministero della Giustizia, esprime "forte apprensione per l’iniziativa della" milanese "che si è determinata, anche in questa occasione, ad agire penalmente nei confronti di un Avvocato, in costanza di rapporto difensivo e per fatti concernenti l’esecuzione del mandato, procedendo perfino a monitorare, con attività tecnica a mezzo di intercettazioni, il libero e inviolabile esercizio del mandato".