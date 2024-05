Nuovo ponte a Piediripa C’è il via libera al progetto

Nuovi cantieri in arrivo nell'area davanti all'ospedale di Ponte a Niccheri a Bagno a Ripoli. Un intervento realizzato da Autostrade nell'ambito delle opere compensative per la terza corsia dell'A1: entrerà in esercizio il nuovo bypass viario sotto l'autostrada L'articolo Autostrada A1: nuovo bypass a Bagno a Ripoli.

firenzepost

Nello storico quartiere Gratosoglio, nella periferia sud di Milano, nasce il quarto Sky Up Digital Hub italiano.Lo spazio è pensato per far conoscere a ragazze e ragazzi le potenzialità del mondo digitale, del web e delle nuove tecnologie ed è stato realizzato da Sky in collaborazione con ActionAid, associazione presente in oltre 70 Paesi che si occupa di prevenire e contrastare la povertà giovanile e le diseguaglianze educative, intervenendo sulla promozione dei diritti sociali, economici e civili di giovani a rischio o in condizioni di vulnerabilità.

digital-news