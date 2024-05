Nuovo Open Day carta d’identità elettronica Roma | 25 e 26 Maggio

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 24 maggio 2024) Per incrementare le opportunità di rilascio dellae ridurre i tempi di attesa, continuano le aperture straordinarie degli Uffici Anagrafici per il rinnovo della CIE. iDay dedicati allaproseguono nel fine settimana del 25 e 26con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipio VIII nella giornata di sabato 25e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme alpunto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi anche domenica 26. Per poter richiedere lain occasione degliDay è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire da venerdì 24dalle ore 9 fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno ( https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ). Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di unadi pagamento elettronico e del vecchio documento.