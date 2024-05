Nuovo digitale terrestre 2024 - quali televisori devono essere cambiati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il mondo della televisione, per quanto riguarda le tecnologie sviluppate, continua a evolversi. Ciò vuol dire che, con una certa cadenza, alcuni dispositivi sono destinati aindicati come obsoleti, dunque indirizzati verso la sostituzione e il riciclo. L’Italia, nello specifico, si prepara a un cambiamento radicale, considerando l’introduzione di unstandard di trasmissione “Mux” in DVB-T2. Cosa vuol dire tutto questo? In parole povere, dal 28 agosto moltinon saranno più compatibili con ilsegnale. Il Codacons ha già lanciato l’allarme.Come detto, è già scattato l’allarme da parte del Codacons, che denuncia una prevedibile ondata di spese non previste per le famiglie italiane. Ciò a causa di numerosiche diventeranno di colpo obsoleti. La realtà è che questo processo è lentamente in azione da anni, ormai, il che ha dato il tempo alle famiglie di adeguarsi.